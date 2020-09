Jales confirma mais 19 positivos para Covid-19 em 24 horas e total sobe para 1.409

Exames de 19 pessoas testaram positivos em uma menina de 07 anos; mulheres 24, 29, 39, 43, 48, 51, 53, 54, 58 e 68 anos; dois adolescentes de 14 anos; homens de 28, 35, 38, 51, 76 e 81 anos.

Atualizamos o Boletim Epidemiológico com o registro de 50 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 (Coronavírus) no município de Jales/SP, em 24 horas. Entre estes casos ou outros notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 42 testaram como negativos, 05 descartados por critérios epidemiológicos e 25 pessoas já diagnosticada com o vírus foram curadas.

Os bairros pertencentes às unidades de saúde notificadoras dos casos positivos são: Jacb (02), Arapuã (01), Novo Mundo (04), Núcleo Central de Saúde (00), Oiti (01), São Jorge (01), Municipal (00), Uniamérica (06), Rural (00), e Paraíso (03) e Roque Viola (01).

FONTE: Informações | meufoconews.net