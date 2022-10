Já ouviu falar em doenças osteomusculares?: médico do SANSAÚDE explica sobre as patologias

Médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa, explicou as patologias mais comuns

Muitos sofrem com dores de rotina quase todos os dias. E acabam fazendo uso de medicamentos sem prescrição médica. Porém, o médico de Família e Comunidade do SanSaúde, Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa, advertiu que sentir dor não é normal.

As dores de doenças osteomusculares são comuns, mas precisam de investigação. Estão relacionadas ao sistema músculo-esquelético. “Por exemplo, dores em tendões, ligamentos, ossos, articulações, músculos. Comumente as pessoas as conhecem como bursite, tendinite, artrose, distensão muscular, dentre outros”, explicou.

Dr. Jallys disse ainda que os sintomas, basicamente, são dor (de variada intensidade) e limitação de movimento. “Mas em alguns casos podem haver outros sinais, como crepitações nos quadros de artrose, edema (inchaço) ou até mesmo febre em casos infecciosos”, falou.

Fatores de risco

Em quadros de dores lombares ou artroses em membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo), os principais fatores de risco são obesidade e sedentarismo. Já aos membros superiores, as alterações apresentadas, por vezes, estão relacionadas aos esforços/movimentos laborais, comuns às bursites e tendinites.

Faixa etária variável

Dr. falou que a faixa etária é variável, acometendo principalmente a vida adulta em sua totalidade. “Por exemplo, artroses são mais comuns em pacientes idosos, mas um jovem com sedentarismo e obesidade, também pode ter desgaste na articulação”, destacou.

Estresse

O médico explicou a relação do estresse com a piora do quadro do paciente, principalmente para quem já possui diagnóstico de Fibromialgia, em que a dor está intimamente vinculada ao estado emocional. “Há outras situações em que, por exemplo, o paciente se queixa de dor muscular em ombros e pescoço devido tensão muscular relacionada ao estresse, a má postura ou ambos”, disse.

Tratamento

O tratamento consiste em analgesia medicamentosa, correção de movimentos inadequados com sobrecarga em determinadas articulações, Fisioterapia e em último caso, cirurgias.

Prevenção

Salvo algumas contraindicações específicas, a atividade física sempre será benéfica tanto no tratamento como principalmente na prevenção de lesões. “A ginástica laboral pode sim ajudar a prevenir tais lesões”, finalizou.

Pronto consultas

Essa e outras demandas podem ser supridas durante a Pronto Consultas, iniciativa do SanSaúde para atender você e sua família sem burocracia e muita agilidade. Uma equipe, sob a supervisão do Dr. Jallys, está à disposição de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os pacientes se dirigem até a sede do plano, retiram uma senha no toten e são atendidos de acordo com a ordem de prioridade. O serviço é preparado para atuar quando o paciente precisa realizar no mesmo dia ou no máximo no próximo e que não se caracteriza como uma urgência ou emergência médica, ou seja, que não está colocando sua vida em risco.

A sede do plano fica localizada na Rua Osvaldo Padovez, 3063 – Parque Saúde. Mais informações no telefone 17 3426-3000.