A Itália registrou 10.925 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. É a maior contagem diária de casos desde o início do surto no país. É também o terceiro dia seguido em que o recorde foi batido, já que na sexta-feira foram 10.010 novas infecções e, na quinta-feira, 8.804.

A Itália foi o primeiro país da Europa a ser atingido pela Covid-19 e tem o segundo maior número de mortos no continente depois da Grã-Bretanha – 36.474 mortes, de acordo com dados oficiais.

No entanto, alguns especialistas disseram que as medidas eram muito limitadas e alguns líderes locais já anunciaram ações mais agressivas para suas regiões.

Na quinta-feira, a região da Campânia, onde fica a cidade de Nápoles, no sul do país, ordenou que todas as suas escolas fechassem por duas semanas. No dia seguinte, o líder regional Vincenzo De Luca disse que imporia um toque de recolher na noite de 31 de outubro para evitar que o vírus se espalhe em festas “estúpidas” de Halloween, nas suas palavras.