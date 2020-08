“Ele deu a primeira facada nela. Eu conseguia ver ele [Joel] tirando e enfiando a faca muito rápido. A mulher veio tentar me puxar. Eu a empurrei e fechei o portão, mas conseguia ver. A mulher também pegou a faca e começou a esfaquear minha irmã”, conta.

Assustada, a jovem relembra que entrou no imóvel da família para pedir ajuda e começou a escutar gritos do lado de fora.

“Voltei lá para fora e vi os vizinhos jogando cadeiras. Eles também quase foram esfaqueados. O casal já tinha entrado para dentro de casa. A hora que eu voltei, ela [Andressa] já estava morta. Minha irmã trocou duas palavras com o casal e foi morta”, diz.

Andressa foi morta com mais de 30 golpes, que se concentraram na região do pescoço e tórax. Contudo, também foram identificadas lesões de defesa nas mãos e nos braços da vítima. O corpo dela foi velado e enterrado no cemitério Jardim da Paz.