Internado, pai assiste parto do filho por videochamada; criança nasceu em hospital de Votuporanga

Junior Andrade imaginou poder segurar a mão da esposa no momento do nascimento do filho do casal, mas não foi possível após ele sofrer um AVC. Contudo, mesmo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Rio Preto, ele conseguiu acompanhar ao nascimento do filho Benício por videochamada.

O nascimento da criança aconteceu na manhã desta quarta-feira, 24, em um hospital de Votuporanga. E com apoio dos profissionais do Hospital de Base com suporte do hospital de Votuporanga, o papai de primeira viagem pode acompanhar por vídeo o nascimento do filho.

Com choro e muita emoção, Junior até ganhou homenagem dos funcionários com faixas estampando: “papai te ama”. Em Votuporanga, a sogra dele filmou todo o parto seguindo as recomendações dos médicos, possibilitando com que Junior pudesse acompanhar o nascimento de seu primeiro filho.

Por: Núcleo Digital: diarioweb.com.br