Interact faz feijoada em prol da Santa Casa no próximo dia 16

Décima edição será no Pampa Ville, a partir das 11h30, com renda para o Hospital

No próximo dia 16 de junho, o Interact Club de Votuporanga promoverá a décima edição da sua tradicional Feijoada Beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para a Santa Casa de Votuporanga. O evento acontecerá no Pampa Ville, das 11h30 às 14h30, e promete reunir a comunidade em um dia de solidariedade e boa gastronomia.

A Feijoada Beneficente tornou-se uma tradição e é conhecida por sua organização e pelo impacto positivo na comunidade. Este ano, os ingressos para a feijoada completa, que inclui todas as iguarias típicas à vontade, são vendidos por R$65. As bebidas serão cobradas à parte, oferecendo opções como Chopp Lord Lion, caipirinha, cerveja, refrigerante e água.

A iniciativa conta com o apoio dos Rotary Clubs de Votuporanga 8 de Agosto e Votuporanga Novas Gerações, reforçando a união de esforços em prol de uma causa nobre. A Santa Casa de Votuporanga é a principal beneficiária do evento, sendo uma instituição vital para a região Noroeste paulista. O Hospital atende 53 cidades, oferecendo serviços essenciais de saúde para uma vasta população.

Eventos beneficentes como a Feijoada do Interact são cruciais para manter o funcionamento de instituições filantrópicas que, como a Santa Casa, dependem de doações e eventos para complementar seus recursos. A arrecadação de verbas através dessa feijoada contribui significativamente para a manutenção e melhoria dos serviços hospitalares oferecidos pela Santa Casa.

Os interessados em participar podem adquirir seus ingressos antecipadamente com o pessoal do Interact. O evento não só oferece uma excelente refeição, mas também a oportunidade de contribuir para uma causa que faz a diferença na vida de muitos. Participe e ajude a Santa Casa de Votuporanga a continuar prestando serviços essenciais para a nossa região.