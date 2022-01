Instituto de Cancerologia de Votuporanga doa 750 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade

Ação ocorreu em comemoração aos cinco anos de atendimento no município; Proença também realiza mais uma entrega da Promoção “Todo Mundo Ganha”.

Na última segunda-feira (17/01), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, recebeu 750 quilos de alimentos que foram doados pelo Instituto de Cancerologia de Votuporanga, durante campanha realizada em comemoração aos cinco anos de atendimento no município.

Os itens alimentícios, que foram entregues pelo médico oncologista e titular Dr. Hamilton Zúniga, são compostos por: achocolatado, açúcar, arroz, bolacha, café, farinha de trigo, feijão, fubá, leite integral, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, sardinha e também algumas cestas básicas.

“Essa doação é muito mais que especial, porque ela vem de pessoas que estão passando por tratamento, que é um momento delicado, mas mesmo assim se colocam no lugar do próximo e realizam um gesto de amor e solidariedade. Agradeço a todos esses pacientes e também à equipe do Instituto desejando muita saúde, porque quem planta o bem, colhe o bem”, agradece Rose Seba.

O Instituto de Cancerologia é uma clínica médica, especializada no tratamento do câncer, com atendimento humanizado e suporte integral ao paciente e à sua família. Está localizado na rua Tietê, nº 4.985, bairro Santa Eliza.

Proença Supermercados

Outra doação também feita ao Fundo Social de Solidariedade, foi mais uma entrega de 51 quilos de alimentos da Promoção “Todo Mundo Ganha” do Proença Supermercados, como açúcar, arroz, farinha de trigo, feijão, leite em pó, leite integral, macarrão, molho de tomate, óleo, sal e sardinha, além de fraldas descartáveis.

A promoção segue até o dia 29 de janeiro deste mês e os clientes que quiserem colaborar, deverão procurar pela ‘Gôndola Solidária’ disponível nas lojas participantes e fazer a doação por meio de um sistema que registra o produto a ser doado e, automaticamente, transforma o valor dessa doação em mercadoria a ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade de acordo com sua necessidade.

Os consumidores que desejam acompanhar as doações podem acessar o site http://www.proenca.com.br/contador-de-doacoes e conferir o andamento de cada uma das 18 lojas distribuídas em 12 cidades.