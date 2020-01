Inscrições para cursos de Informática Básica e Internet terminam terça-feira

Os interessados devem fazer o cadastro, das 8h às 16h30, no CTMO, situado no Centro do Empreendedor, levando apenas as cópias do RG e CPF. Os cursos são destinados a toda a população, a partir dos 15 anos de idade, e permitem que os alunos tenham as noções necessárias para entrarem no mundo da informática.

O Centro do Empreendedor está localizado à Rua Barão do Rio Branco, 4497, Recanto dos Esportes. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3406-1489.