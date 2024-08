INOVAMEDI|2024 – Seminário de “Medicina do Futuro – Inovações, Desafios e Humanização em Saúde”

Votuporanga receberá no próximo dia 04 de outubro, o evento “INOVAMEDI|2024 – seminário com o tema “Medicina do Futuro – Inovações, Desafios e Humanização em Saúde”.

O evento reunirá especialistas e profissionais da saúde para discutir, dentre os principais assuntos que integram a evolução da medicina: a legislação, os desafios éticos, novas tecnologias e IA, humanização no atendimento e as doenças emergentes e seus respectivos tratamentos.

A organização do evento está em processo de finalização dos detalhes para apresentação dos profissionais que irão conduzir as palestras e as inscrições já se encontram abertas e destinadas para profissionais em saúde, médicos, estudantes e interessados. Abaixo, confira toda programação.

Inscrições no site FourPass:

https://www.fourpass.com.br/evento/inovamedi-2024/

SERVIÇO:

“INOVAMEDI|2024” – Seminário de “Medicina do Futuro – Inovações, Desafios e Humanização em Saúde”.

Quando: 04 de outubro de 2024. Abertura às 07h00.

Público: Profissionais em saúde, médicos, estudantes e interessados.

Inscrições Estudantes: Para concessão do desconto – será necessário apresentação de Comprovante de Pagamento de Matrícula ou Mensalidade (referente setembro ou outubro/2024).

TEMÁTICAS ABORDADAS:

1. Ética e Regulamentação na Medicina do Futuro.

– Desafios éticos na implementação de novas tecnologias médicas.

– A importância da regulamentação para garantir segurança e eficácia.

– Ética e privacidade na era da medicina personalizada.

2. Inteligência Artificial na Medicina.

– Aplicações de IA no diagnóstico e tratamento de doenças.

3. Humanização em Saúde: Colocando o Paciente no Centro do Cuidado.

– Comunicação Eficaz e Empática

– Ambiente de Cuidado Humanizado

– Cuidado Centrado no Paciente e na Família

– Promoção da Autonomia e Dignidade do Paciente

– Capacitação e Bem-Estar dos Profissionais de Saúde

– Tecnologia e Humanização

– Impacto da Humanização nos Resultados Clínicos

– Perspectivas Futuras e Inovações

4. Doenças do Século 21: Avanços na medicina do futuro.

– Principais desafios a serem enfrentados

– Novas tecnologias no desenvolvimento de medicamentos e vacinas.

– Terapias imunológicas para doenças infecciosas e crônicas.

– Desafios Globais de Saúde: Preparando-se para Pandemias e Bioameaças do Futuro.

PROGRAMAÇÃO:

– Credenciamento e Café (07h00 às 07h40)

– Palestra 1: Ética e Regulamentação na Medicina do Futuro (07h50 às 09h30)

– Palestra 2: Inteligência Artificial na Medicina (09h40 às 11h00)

– Almoço/Brunch (11h00 as 12h00)

– Palestra 3: Humanização em Saúde: Colocando o Paciente no Centro do Cuidado (12h10 às 13h50)

– Palestra 4: Doenças do Século 21: Os avanços na medicina do futuro (das 14h00 às 16h30)

– Café / Encerramento