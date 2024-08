Inmet alerta para baixa umidade do ar na região

Após um fim de semana marcado por temperaturas baixas, a região noroeste paulista enfrenta agora um novo desafio: a baixa umidade do ar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja nesta segunda-feira (12), alertando para os riscos à saúde causados pela baixa umidade relativa do ar.

Umidade crítica

Segundo a estação meteorológica do Ciiagro, a umidade do ar na região chegou a 25% neste domingo (11), um índice muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal uma umidade acima de 60%.

Calor chegando

Apesar do ar seco, as temperaturas começam a subir gradualmente nesta semana. A previsão é de que o próximo final de semana seja mais quente, com temperaturas máximas podendo chegar aos 37°C.

Oscilações de temperatura

Vale lembrar que a região passou por uma onda de frio no final da semana passada, com a temperatura mínima chegando a 6,8°C na madrugada de sábado (10).

Cuidados com a saúde

A baixa umidade do ar pode causar diversos problemas de saúde, como irritação nas vias respiratórias, olhos secos, ressecamento da pele e até mesmo agravar problemas respiratórios crônicos.

Recomendações

Para se proteger dos efeitos da baixa umidade, é recomendado:

Beber bastante água: Mantenha o corpo hidratado.

Evitar exposição ao sol: Nos horários de maior intensidade solar.

Utilizar umidificadores de ar: Se possível, utilize umidificadores de ar em ambientes fechados.

Consultar um médico: Em caso de sintomas como tosse, irritação na garganta ou dificuldade para respirar.