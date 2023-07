Obra do pavilhão com mais de 6 mil metros quadrados promete impulsionar o setor de eventos da região

O prefeito Jorge Seba compartilhou entusiasmadamente nas redes sociais o início das obras do maior Centro de Eventos Coberto do interior. Com um pavilhão previsto para ter mais de 6 mil metros quadrados, o espaço promete ser palco de grandes eventos e impulsionar o setor de entretenimento e negócios do município.

O Centro de Eventos Helder Galera será o epicentro de diversas atividades culturais, esportivas e empresariais, proporcionando à comunidade e visitantes um local adequado e amplo para a realização de feiras, convenções, espetáculos e demais celebrações de grande porte.

Em seu post nas redes sociais, o prefeito Jorge Seba se mostrou entusiasmado com a concretização desse importante projeto para a cidade. Ele declarou: “Em breve, teremos um pavilhão com mais de 6 mil metros quadrados para a realização de grandes eventos. Essa conquista é resultado do esforço conjunto da nossa administração e do apoio imprescindível do povo que sempre acreditou no nosso trabalho.”

O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente ao deputado estadual Carlão Pignatari por seu comprometimento e colaboração ativa na concretização dessa iniciativa. O apoio do governo do estado, Tarcisio de Freitas, também foi destacado por Seba, que ressaltou a importância de honrar os compromissos assumidos pela gestão anterior.

Com a construção desse moderno centro de eventos, a cidade ganha não apenas em infraestrutura, mas também abre portas para novas oportunidades de negócios e turismo. A expectativa é de que o espaço atraia eventos de alcance regional e até mesmo nacional, impulsionando a economia local e fomentando o desenvolvimento da região.

A população agora aguarda com ansiedade a conclusão do projeto, que promete marcar uma nova era para a cultura, o entretenimento e a economia da cidade. Com o compromisso da administração em entregar uma estrutura de qualidade, o Centro de Eventos Helder Galera se consolida como um marco para o município, abrindo portas para um futuro promissor e repleto de possibilidades. Rony Paz/Votumais