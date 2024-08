Incêndios põem 48 cidades de SP em alerta e tiram 800 pessoas de casa

A série de incêndios que atinge o interior de São Paulo já colocou 48 cidades da região em alerta máximo para queimadas, causando a morte de duas pessoas e forçando mais de 800 a deixarem suas casas desde a última sexta-feira (23), de acordo com informações do governo estadual.

Até agora, mais de 20 mil hectares foram consumidos pelo fogo, com mais de 2.300 focos de incêndio identificados em apenas três dias, tornando este agosto o mês com o maior número de queimadas no estado de São Paulo desde 1998, conforme dados da Defesa Civil.

A região de Ribeirão Preto, uma das mais severamente atingidas, registrou chuva no domingo, o que contribuiu para a contenção das chamas. Apesar disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta que a baixa umidade do ar e a intensa onda de calor continuam a representar um elevado risco de novos focos de incêndio.

O último boletim apontou que o número de cidades com focos ativos de incêndio caiu para seis. Além disso, todas as rodovias do estado que haviam sido bloqueadas devido à densa fumaça, que prejudicava a visibilidade, já foram reabertas.

Em resposta à gravidade da situação, o Governo Federal montou uma força-tarefa para combater os incêndios em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, solicitou o apoio da Polícia Federal para investigar a possibilidade de que os incêndios tenham sido provocados de forma criminosa.

Cidades em alerta máximo para incêndio:

Monte Alegre do Sul

Alumínio

Santo Antônio do Aracanguá

Piracicaba

Pontal

Monte Azul Paulista

Sertãozinho

Torrinha

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Taquarituba

Coronel Macedo

Ubarana

Pompeia

Boa Esperança do Sul

Pitangueiras

Salmourão

Lucélia

Poloni

Dourado

Sabino

Jaú

Pirapora do Bom Jesus

Itápolis

Itirapina

Bernardino de Campos

São Simão

Presidente Epitácio

Bebedouro

Bananal

São Luís do Paraitinga

Ibitinga

Tabatinga

Brodowski

Luís Antônio

Pedregulho

Tambaú

Urupês

Turiúba

Arealva

Pradópolis

Altinópolis

Paulo de Faria

Águas da Prata

Morro Agudo

Batatais

Barrinha

Cidades com focos ativos de incêndio:

Poloni

Tabatinga

Pedregulho

Pradópolis

Altinópolis

Paulo de Faria