Incêndios causam problemas em operadoras de telefonia em Jales

Uma série de focos de incêndios registrados deste sábado na cidade de Jales, provocou problemas com telefonia na cidade. As reclamações são diversas e teriam atingido todas as operadoras.

Neste sábado, dia 24, várias ocorrências foram registradas na cidade e na zona rural. O Corpo de Bombeiros conseguiu atender e solucionar umas delas.

Informações preliminares apontam que as chamas podem ter danificados redes de transmissão das telefonias.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Região Noroeste