Incêndio invade rave, destrói tudo e coloca participantes para correr

A rave Anacã, que acontecia em um hotel fazenda em Altinópolis, São Paulo, foi abruptamente interrompida neste sábado (24) devido a um incêndio que causou pânico entre os frequentadores. O evento, previsto para ocorrer de sexta-feira até domingo, enfrentou uma situação crítica com a chegada de fogo, fumaça densa e fortes ventos.

De acordo com a organização do evento, a prioridade no momento é garantir a segurança dos participantes. Em uma nota divulgada nas redes sociais, a organização informou que todos que estavam presentes no festival foram evacuados e que as pessoas acolhidas em abrigos já estão começando a retornar para suas casas.

O incêndio começou por volta das 16h de sábado e se espalhou rapidamente, conforme relatado por uma testemunha que preferiu não se identificar. “Começou um vento muito forte, subiu uma fumaça densa e o fogo se alastrou muito rápido. Foi quando todos saíram correndo em direção à saída”, descreveu.

A organização da rave Anacã, conhecida como Splash, rebateu acusações de que não teria orientado o público adequadamente. Em uma nova nota, a Splash afirmou que seguiu todas as orientações dos bombeiros e autoridades locais e que está trabalhando para ajudar os participantes a retornarem para casa.