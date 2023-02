INAUGURAÇÃO DO GANHATEMPO EM MACEDÔNIA

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Amanhã, sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 09 horas, na avenida Maria Augusta, nº 644 – Centro, será inaugurada a unidade do GanhaTempo no município de Macedônia.

O objetivo é centralizar os atendimentos de diversos serviços à população, tais como: PROCON, SEBRAE, DETRANSP, Totem de Autoatendimento do Poupa Tempo e Banco do Povo.

“Nossa população de Macedônia terá mais facilidade e acesso rápido a serviços que antes eram ofertados em municípios vizinhos. Sem dúvida, uma grande conquista para todos pautada em nossa gestão que sempre será pensando no bem comum. Agradecemos mais uma vez o empenho e a dedicação de todos.” São as palavras do prefeito Reginaldo Marcomini.