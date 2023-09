IFSP Campus Votuporanga inaugura o LabIFMaker nesta quinta-feira

O espaço propõe parceria educacional e social de iniciativas maker nas redes de ensino

O IFSP Campus Votuporanga tem o prazer de anunciar a inauguração do seu Laboratório Maker (LabIFMaker) nesta quinta-feira (21.set). Este espaço inovador oferecerá acesso a uma ampla variedade de ferramentas e equipamentos, como impressoras 3D, cortadoras a laser e eletrônicas, permitindo o desenvolvimento de projetos em praticamente todas as áreas do conhecimento, como elétrica, eletrônica, informática, robótica, automação, artes visuais, música e muitas outras. O LabIFMaker tem como objetivo promover a criatividade, o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades tecnológicas dentro da comunidade.

Localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, o LabIFMaker traz a oportunidade de aprendizagem e aprimoramento de ideias. Essa iniciativa promove um ambiente colaborativo onde alunos podem explorar sua criatividade e se envolver em experiências práticas de aprendizado. Oferecendo acesso a equipamentos de última geração e recursos, o LabIFMaker incentiva o desenvolvimento de projetos inovadores em várias disciplinas.

Além disso, o LabIFMaker atuará em parceria com instituições educacionais e sociais para implementar iniciativas Maker nas redes de ensino. Ao promover parcerias e compartilhar conhecimento, o LabIFMaker visa contribuir para a expansão da cultura Maker e oportunidades de aprendizado prático na região.

A inauguração do LabIFMaker ocorrerá no anfiteatro do campus, às 18h30. O evento é aberto a toda a comunidade, incluindo estudantes, professores, moradores locais e autoridades. Junte-se a nós nessa ocasião memorável e testemunhe o nascimento de um espaço que capacita os indivíduos a embarcar em uma jornada de exploração tecnológica e criatividade.

Sobre o IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) é uma instituição centenária de Ensino, Pesquisa e Extensão presente em 37 cidades do estado de São Paulo, tendo o compromisso de promover educação de excelência, a formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento social e econômico.