Idoso que não se vacinou é a 153ª vítima da Covid em Santa Fé

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

É com grande pesar que a Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Santa Fé do Sul comunica um óbito por Covid-19 registrado no município.

O 153º óbito trata-se de uma pessoa do sexo masculino, 65 anos, portador de comorbidades, que estava internado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Santa Fé e faleceu por Covid-19 no dia 06/02/2022.

O paciente não tomou nenhuma dose da vacina.