José era morador da rua Tiago Gonçalves Gasi, no bairro Monte Alto. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que tem conhecimento do ocorrido e o caso está em investigação.

“Foram enviadas amostras de sangue para o IAL de São José do Rio Preto e aguardamos os resultados. A Vigilância Epidemiológica está levantando locais prováveis da infecção, caso os resultados sejam positivos. Tratando-se de um caso esporádico, visto que a leptospirose não é considerada endêmica no município, as ações serão desenvolvidas caso ocorra a confirmação do caso. No momento, as ações são voltadas a investigação dos possíveis locais de infecção”, diz o documento.