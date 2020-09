Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem andava de bicicleta quando bateu de frente com um carro.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul/SP, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro não se machucou. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

FONTE: Informações | g1.globo.com