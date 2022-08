Idoso é morto a pauladas no Lar dos Idosos em Tanabi

Um idoso de 87 anos de idade matou a pauladas outro idoso de 74 anos de idade. O fato aconteceu por volta das 6:30h no Lar dos Idosos em Tanabi.

O crime aconteceu no ínicio da manhã desta terça feira (09) no Lar dos Idosos de Tanabi que fica no bairro Covizzi. Os dois homens seriam moradores do Lar mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo de Tanabi.

A vítima I.A.C., 74 anos de idade, morador de Tanabi, era muito conhecido e popular na cidade, ele vendia verduras antes de ir para o Lar dos Idosos e morava há mais de 10 anos no local.

Segundo apurado, o autor, W.M. de 87 anos de idade, que tem familiares em Votuporanga, estaria sentindo falta de alguns de seus pertences e achava que seria I.A.C. que estaria subtraindo.

Por volta das 6:30h, o autor, W.M. encontrou um pedaço de madeira e golpeou a vítima I.A.C. dentro de um dos banheiros. A vitima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Uma das enfermeiras escutou o barulho e foi até o banheiro, ao chegar no local do fato, viu a vítima I.A.C. desacordado, acionou o SAMU e em seguida percebeu que o autor W.M. tentava se desfazer do pedaço de madeira que usou para matar o idoso.

“Agora ele não vai pegar mais camiseta de ninguém”, teria dito o autor W.M a uma testemunha que o Tanabi Noticias conversou.

A viatura do SAMU, ao chegar no local constatou o óbito, a Policia Militar e Civil foram acionadas. O local foi periciado pela Policia e um laudo será emitido.

O Delegado de Policia de Tanabi, Dr. Lincoln Flauzinir Marques de Oliveira, prendeu em flagrante o autor W.M que foi conduzido para o DEIC, por homicídio, motivo fútil e uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

Autor e vítima não tem passagens pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML.

Há muitos anos um caso semelhante chocou a cidade, uma mulher idosa matou outra mulher idosa no Lar dos Idosos em Tanabi.

Samir Cesar / Tanabi Noticias