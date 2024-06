Idoso de 71 anos morre após sofrer acidente no trevo de Paulo de Faria

Um idoso de 71 anos morreu após sofrer um grave acidente no trevo da rodovia Waldemar Lopes Ferraz, em Paulo de Faria (SP). Junto com ele estava um jovem de 18 anos, que sobreviveu. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 4.

Ainda por motivos a serem apurados, Luiz Carlos Vieira, de 71 anos, estava com um jovem, de 18 anos, em um Gol, quando teriam batido contra um caminhão. Luiz e o rapaz foram socorridos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) e o motorista do caminhão, de 46 anos, nada sofreu.

Luiz passou um mês internado e infelizmente acabou morrendo por volta das 20h desta última terçafeira, (04/06). O caso foi registrado como morte suspeita e agora será investigado. O estado de saúde do jovem de 18 anos ainda não foi informado pelo HB. Gazeta do Interior