Idosa perde mais de R$ 10 mil após cair no golpe do PIX

Uma rio-pretense de 66 anos perdeu mais de R$ 10 mil após cair no golpe do Pix. A idosa procurou a Central de Flagrantes nesta quinta-feira, 2, para denunciar o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher recebeu uma mensagem no celular dizendo que havia um Pix agendado no valor de R$ 1.870,00. A mensagem dizia ainda que para a vítima contestar o valor seria necessário ligar na agência central de atendimento do banco.

Ao entrar em contato com a agência, a idosa estranhou que os golpistas estavam confirmando os seus dados pessoais.

Após o ocorrido, a vítima foi até uma agência do Banco do Brasil para resolver o problema com o Pix agendado, quando constatou que os bandidos fizeram várias transações da sua conta, totalizando o valor de R$ 10.799,23.

O caso foi registrado como estelionato e deve ser investigado pelo 5º DP de Rio Preto.