Idosa morre com Covid-19 após esperar 7 dias por leito de UTI em Jales

Jales registra mais uma morte de uma paciente que esperava por um leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva para tratamento das graves complicações da Covid-19. Depois de 7 dias internada na UPA 24 – Unidade de Pronto Atendimento de Jales aguardando pela vaga via CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, ela não resistiu e faleceu.

Trata-se da Dona Sebastiana Pinto de Oliveira, 79 anos. Ela precisou ser intubada e nos últimos dias o quadro se agravou. O sobrinho dela fez um apelo nas redes sociais, na última terça-feira, 16 de março, pedindo por um leito de UTI para a tia. Infelizmente a vaga não chegou a tempo e ela faleceu no início da manhã desta quinta-feira, 18 de março.

Essa já é a quarta pessoa de Jales que morre à espera de um leito de UTI na UPA. No boletim epidemiológico desta quarta-feira, Jales registrava 4.469 casos positivos para Covid-19 com 3.969 pacientes curados e 127 óbitos confirmados. Com essa informação, o município registra a 128ª morte.

