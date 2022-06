Idosa é salva após cair em poço com 26 metros de profundidade

Uma idosa de 72 anos foi salva pelo Corpo de Bombeiros depois de cair dentro de um poço de 26 metros de profundidade. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18), no distrito de Tabajaras, em Lavínia, na região de Araçatuba (SP).

De acordo com informações dos bombeiros, o poço estava com 22 metros de profundidade e quatro metros submerso na água. Após a queda, a idosa permaneceu na superfície, segurando em uma corda, mas foi ficando cansada.

Outro homem, que estava no local, precisou descer no poço e estabilizá-la para que ela não se afogasse até a chegada dos bombeiros.

Homens especialistas em salvamento em alturas foram enviados para atender a ocorrência e usavam o helicóptero Águia, da PM de Araçatuba, para conseguir chegar até o distrito com mais rapidez. Os bombeiros utilizaram os sistemas de salvamento com uso de um equipamento chamado triângulo e conseguiram içar as vítimas de dentro do poço.

A idosa sofreu uma fratura em uma das pernas e uma contusão na coluna. Ela precisou ser socorrida e levada para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internada. Já o homem que entrou no poço não ficou ferido.

SBT Interior