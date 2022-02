Identifcado o caminhoneiro morto em grave acidente em Votuporanga

Uma grave colisão traseira em um trecho urbano da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga (SP), tirou a vida do caminhoneiro luceliense Rogério Batilani, de 37 anos, que era morador em Cuiabá (MT). O acidente foi na manhã deste sábado (5) e teria sido provocado pela imprudência de um motociclista.

Segundo a imprensa de Votuporanga, Rogério Batilani morreu após uma colisão traseira entre o caminhão que dirigia, contra outro caminhão logo à frente, após a imprudência de um motociclista que teria entrado na pista por uma alça de acesso, sem observar o tráfego na rodovia.

Assim, para evitar bater na moto, o motorista do caminhão à frente teria freado, e o que seguia atrás não conseguiu frear a tempo, ocorrendo a colisão. O condutor da moto não parou e seguiu o percurso, tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência e tentar resgatar o motorista luceliense com vida, o que não foi possível. Seu corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para posterior liberação aos familiares. Velório e sepultamento devem ocorrer em Lucélia.

Além do Corpo de Bombeiros, o atendimento à ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Científica, cujos peritos fizeram os registros do local do acidente e da posição final dos veículos. O caso e eventuais responsabilidades do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.