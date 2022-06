Procedimento realizado ontem no Hospital Austa de Rio Preto foi assunto internacional

A equipe multidisciplinar do Austa Hospital, de Rio Preto, realizou, ontem (23), em seu centro cirúrgico, um procedimento minimamente invasivo que transmitido ao vivo no maior congresso de cirurgia endovascular da América Latina, o CICE.

O procedimento foi realizado em uma mulher que tem a Síndrome de May-Thurner, como é chamada a compressão da veia ilíaca esquerda, que resulta em varizes, mas com o risco de causar um problema ainda mais grave, a trombose venosa profunda.

A Síndrome de May-Thurner tem sido cada vez mais frequente, sobretudo entre mulheres de 20 a 50 anos. Estudos médicos apontam que elas respondem por 72% dos casos.

Este procedimento desperta o interesse de médicos de vários países porque substitui a cirurgia convencional, em que antes exigia a abertura da barriga para operar. Já nesta técnica mais avançada, o cirurgião Augusto da Silva, do Austa Hospital, fará uma punção de poucos milímetros na veia femoral, na virilha, por onde introduzirá um cateter que transporta um stent, como é chamado o pequeno tubo que será colocado dentro da veia, eliminando a compressão.

Dr. Augusto ressalta que, por ser minimamente invasivo, o procedimento oferece benefícios ao paciente. “A duração é de, no máximo, uma hora e a paciente tem alta hospitalar no dia seguinte, podendo voltar logo à vida normal”, afirma.

O cirurgião do Austa Hospital alerta para as pessoas, sobretudo, mulheres, ficarem atentas aos sintomas caraterísticos da Síndrome de May-Thurner. “A compressão. causa lesões no endotélio, o revestimento interno da veia, causando estreitamento e levando à formação de trombos e ao surgimento de varizes pélvicas, devido ao acúmulo de sangue nesta área. Esta condição compromete a circulação da perna, agravando o quadro de varizes, inchaço e, em casos mais avançados, culminando na trombose venosa profunda”, explica o médico.

O diagnóstico da Síndrome é durante exame clínico e, quando há a suspeita, o médico confirma ou não sua existência através de ultrassonografia (eco doppler), tomografia ou ressonância magnética, exames diagnósticos realizados somente em grandes centros médicos, como o Austa Hospital.

O ultrassom permite ao médico visualizar a área comprimida e os sinais dos trombos, além de confirmar a assimetria do fluxo circulatório (retorno venoso), quando compara o lado esquerdo com o direito.

A professora Karina Perez é um exemplo do quanto a síndrome é ainda desconhecida. Seis anos atrás, após perceber um edema na perna, ela procurou Dr. Augusto, que decidiu fazer o procedimento. “Foi muito tranquilo. Tive alta hospitalar logo depois e voltei às minhas atividades. Nunca mais senti as pernas pesadas nem tive edema. E olha que, como professora, fico muito tempo em pé”, disse Karina. Desde então, em suas redes sociais, ela publica informações sobre a Síndrome de May-Thurner para que as pessoas se atentem para os sintomas e se consultem com médico.

