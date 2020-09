Dudu era integrante da equipe técnica de Mano Menezes. De acordo com o hospital, ele deu entrada na unidade no dia 5 de setembro, após cair em um açude, em sua propriedade em Itajobi/SP, depois de ser acometido por um desmaio causado por aneurisma cerebral.

A equipe médica do hospital informou que foram doados os rins, fígado, córneas e válvulas cardíacas. A captação de órgãos, feita nesta quinta-feira (17), contou com a equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, além de enfermeiros, técnicos e equipe de anestesia do HUSD.

O procedimento durou quase quatro horas. O hospital de Catanduva informou que o fígado foi enviado para o hospital da Unicamp, em Campinas. Já os outros órgãos foram para o Hospital de Base para serem distribuídos.

Ainda conforme o hospital, a família afirmou que o preparador já havia falado de seu desejo pela doação.

“Ele era um homem de fé, dedicado e virtuoso. Em sua jornada, só deixou conhecimento e amor. Mesmo estando em seu merecido descanso, ainda faz parte de todos cuja vida ele marcou”, afirma o filho Matheus.

Em sua conta no Twitter, o técnico Mano Menezes, que trabalhou com Dudu Silva durante passagem pelo Cruzeiro, fez uma homenagem ao colega. “Vá em paz, meu grande amigo. Foi um grande privilégio para mim ter percorrido esse caminho ao seu lado. Ficam os ensinamentos. Fica a história que construímos juntos.”

Conforme reportagem do GE, Dudu foi internado no mesmo período em que Mano Menezes começou a negociar com o clube baiano.