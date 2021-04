De acordo com o presidente da Associação Lar São Francisco, frei Francisco Belotti, foram instalados 14 leitos no local, sendo oito para pacientes de UTI Covid e seis de enfermaria.

“É muito pouco perto da realidade que precisamos, mas significa muito para as vidas que vão passar por aqui. Os leitos farão parte da Cross, que envia os pacientes”, explica.

Além dos pacientes com Civud-19, o hospital também vai atender urgências que não sejam relacionadas com síndromes respiratórias. Para estes casos, há 20 leitos de enfermaria e outros nove de UTI.

Apesar da abertura dos novos leitos, a diretoria do hospital informou que seis pacientes com a Covid-19 já foram transferidos para o Hospital João Paulo II e a expectativa é de que até o fim do dia o local não tenha mais vagas disponíveis.

G1