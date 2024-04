A microcirurgia é uma especialidade médica que utiliza técnicas cirúrgicas de alta precisão para operar estruturas extremamente pequenas do corpo humano, muitas vezes utilizando um microscópio cirúrgico para ampliar a visão do cirurgião. O médico cirurgião do hospital Sávio Costa de Paula diz que sonhava em conseguir fazer o procedimento há 10 anos e celebrou a conquista. “Estamos extremamente orgulhosos do sucesso desta primeira microcirurgia em nossa unidade. Estamos dedicados a continuar investindo em tecnologias e recursos avançados para garantir que possamos continuar a oferecer tratamentos de classe mundial aqui em Jales”, celebrou o médico.