Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade lançam novo site para facilitar doações via débito bancário ou boleto

www.hospitaldebase.com.br/doe

O Hospital de Base (HB) e o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto, lançam, nesta quinta-feira (28 de abril) o seu novo site para tornar ainda mais prático e fácil aos cidadãos doarem para o complexo hospitalar, o segundo maior do Estado e responsável pela saúde de 2 milhões de moradores de 102 cidades da região noroeste paulista. A grande novidade do site www.hospitaldebase.com.br/doe é oferecer à pessoa a possibilidade de doar mensalmente através de débito automático em sua conta corrente ou em seu cartão de crédito ou boleto bancário.

O site foi desenvolvido justamente por solicitação de muitos cidadãos de toda a região que, periodicamente, contribuem com o complexo hospitalar. Assim como todo o dinheiro que a Fundação recebe da sociedade, as doações através do site são destinadas a melhorias e investimentos no HB, HCM e todas as unidades para pode oferecer atendimento e serviços de qualidade aos pacientes, dos quais, quase 90% são do SUS (Sistema Único de Saúde).

“As comunidades de toda nossa região têm sido muito parceiras nos últimos anos, nos ajudando de diversas maneiras. Ao lançar este site, queremos estreitar ainda mais este relacionamento e tornar fácil a maneira de elas contribuírem com o Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade”, diz Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.

Nos últimos anos, as doações dos moradores e das empresas da região permitiram a aquisição de equipamentos de última geração, de leitos e cadeiras modernos e confortáveis e reforma dos quartos do SUS e ampliação de várias áreas e serviços do complexo hospitalar. “Todo dia, aqui nos hospitais, nós lembramos do quanto a comunidade de nossa região é fundamental. Juntos, somos mais fortes, por isso precisamos de você”, convida Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do Hospital de Base.

Tecnologia garante extrema segurança do site

Uma das principais preocupações da Diretoria da Funfarme no desenvolvimento deste novo site foi a segurança, afinal, a instituição está, num primeiro momento, lidando com o dinheiro das pessoas. Por isso, o site foi estruturado utilizando a tecnologia mais moderna do mercado, tendo sua segurança atestada pelo certificado PCi DSS Compliant, reconhecido internacionalmente, e pelo selo “Site Seguro”.

Como doar

O site do HB e HCM é bastante intuitivo, sendo, portanto, muito fácil de navegar e de entender as opções de doação e o passo-a-passo para contribuir.

Após preencher os dados pessoais, o doador logo abaixo encontra as opções de valor que doará mensalmente: 20, 50, 100 reais ou uma quantia diferente que deseje.

Para finalizar, informa o banco, a agência e a conta onde será debitado automaticamente todo mês valor escolhido. O acesso ao site pode ser feito pelo celular, qualquer dispositivo móvel ou computador.