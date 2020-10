Hospital de Base de Rio Preto abre inscrições para voluntários em teste de vacina para Covid

O Hospital de Base (HB) de Rio Preto informou nesta terça-feira (27) que estão abertas inscrições para voluntários interessados em participar de testes da vacina produzida pela empresa Johnson & Johnson. “O estudo prevê a participação de 2.000 voluntários em Rio Preto e região”, diz comunicado do hospital.

Podem se cadastrar “pessoas maiores de 18 anos, com ou sem doenças associadas, através do preenchimento de questionário”. Posteriormente, a equipe do Centro Integrado e Pesquisa Clínica (CIP) do Hospital de Base receberá o questionário preenchido e entrará em contato, por telefone, para agendamento de uma visita ao centro de estudos.

“Neste primeiro momento de vacinação serão priorizados os agendamentos de profissionais que não sejam da área da saúde. As vacinações acontecerão no andar subsolo do Hospital de Base, na sala de vacinas do CIP. As consultas serão agendada por telefone e e-mail.

