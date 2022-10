Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto segue com leitos lotados

Central está remanejando pacientes para outros hospitais

O Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, referência para 104 cidades, segue operando com mais de 100% de ocupação nesta segunda-feira, 24. Segundo informações atualizadas, a Unidade de Terapia Intensiva infantil tem 27 crianças internadas, mas apenas 20 leitos são custeados pelo Sistema Único de Saúde. Nos leitos de pediatria geral, cuja capacidade é de 45 pacientes, há 47 crianças internadas.

Diretora técnica do HCM, a médica radiologista Fernanda Del Campos Braojos diz que grande parte das crianças internadas está em tratamento de síndromes respiratórias, principalmente pneumonia. “Mas há também pacientes oncológicos e em tratamento pós-cirúrgico”, acrescentou.

Na última semana, o diretor da Funfarme, Jorge Fares, viajou a São Paulo para solicitar mais 10 leitos à Secretaria Estadual de Saúde. Segundo informou o hospital à época, são necessários R$ 500 mil por mês para credenciar mais dez leitos e chegar a 30. “A resposta foi positiva em pactuar os leitos, mas é um processo burocrático que exige tempo. Espaço físico a gente tem para ampliar o atendimento”, disse a médica.

Por enquanto, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) está remanejando pacientes de UTI para outros hospitais, como o Padre Albino, em Catanduva, que possui leitos pediátricos.

Fernanda esclarece que a emergência pediátrica continua funcionando normalmente e que leitos estão sendo improvisados quando há necessidade de internação. “No entanto, os custos estão sendo bancados pelo próprio hospital, que depende de repasses públicos e de doações para manter a operação”, explica.

Questionada sobre o problema do HCM, a Secretaria de Estado da Saúde respondeu por meio de nota que a Cross está auxiliando no encaminhamento de pacientes para outras unidades de referência mais próximas. “O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto mantém diálogo com gestores para apoiar no fortalecimento e ampliação da assistência para a população”, consta em nota.

Doações vão para quimioteca

Com o valor de R$ 141.694,07 arrecadado no McDia Feliz, realizado no dia 27 de agosto, a Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) de Rio Preto, mantenedora do Hospital de Base e do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), investirá na estruturação de uma quimioteca no HCM. A arrecadação aconteceu nos restaurantes McDonald’s das cidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga.

O espaço será voltado às crianças que enfrentam o câncer e contará com poltronas confortáveis onde elas possam se sentar para receber a quimioterapia, com lugar para acomodar tablet e celular, além de uma mesa para refeições e brincadeiras. Também para os pequenos se divertirem, haverá televisão, videogame e uma mesa ao centro da sala para que brinquem juntos.Em 2021, o valor arrecadado com o McDia Feliz foi investido na compra de um aparelho de ultrassonografia portátil para o HCM.

“O objetivo do projeto do McDia é tornar esse local um ambiente acolhedor e humanizado, com uma estrutura lúdica e que possibilite o ato de brincar mesmo em uma situação tão hostil”, explica Francine Megid, oncologista pediátrica do HCM.

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br