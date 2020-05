Ao chegarem ao local, os policiais ficaram na frente do imóvel observando as pessoas que estavam ao redor de uma piscina. Eles viram um dos suspeitos indo até o interior da chácara e o outro se deslocando até a entrada, onde estava a equipe policial.

Questionado, o suspeito admitiu que no carro dele havia dois tijolos de maconha e uma balança de precisão e que o dinheiro encontrado era do tráfico de drogas.

Em seguida, a equipe da policial foi até o interior do imóvel e encontrou o cozinheiro, que também foi revistado, mas nada de ilegal foi encontrado com ele. No entanto, durante vistoria no quarto dele, foram localizadas uma sacola plástica com maconha e a quantia de R$ 1,1 mil.