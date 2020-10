Aprendizados e Reflexão

O professor Roberto Marinho Antoniolo, do Centro de Educação Municipal “Dr. Abílio Calile”, entende que a pandemia nos forçou, e principalmente aos professores, a desenvolver novas habilidades para levar o melhor do conhecimento. “Nunca imaginei dar aula em casa através de mídias eletrônicas, principalmente os professores e alunos de Educação Física que gostam tanto do movimento, das aulas práticas, e de repente temos que aprender novas habilidades. Sempre surgem as dúvidas, sobre gravar os vídeos e também de que forma irei avaliar meu aluno. Professor nunca para de aprender mesmo, por isso, fica aqui minha homenagem a todos profissionais da educação, que estão dando o seu melhor dentro de casa para levar conhecimento aos seus alunos.

Para a professora Jeane Mesquita, do Centro de Educação Municipal “Profª Maria Martins e Lourenço”, esse é um período de bastante aprendizado, mas também de reflexão sobre o papel do professor na sociedade. “Somos ao mesmo tempo, pais, mães, muitas vezes, chefes de família, que também tem horário para fazer atividade online com o filho. Limpamos a casa, fazemos mercado, gravamos aula e mandamos vídeo, muitas tarefas em um só dia, mas tudo isso tem trazido boas reflexões sobre a nossa prática, sobre a importância do nosso papel na sociedade, e junto está trazendo também um grande aprendizado, de que um bom país só se faz com bons professores. Mesmo nesse desafio, em meio a tantas dificuldades, nós estaremos sempre aqui para dizer a vocês, contem com a gente”.

Desafios

Maria Carolina Mantovanelli, professora do Centro de Educação Municipal “Profª Neyde Tonanni Marão”, sente que o momento é desafiador, mas que ela e os professores estão trabalhando duro para tornar o ensino mais igualitário nesse período. “Lidar com o novo nunca é fácil, porém, a cada dia aprendemos algo, cada professor ajuda outro e as tarefas vão magicamente fluindo. Esse é o cenário que professor nenhum jamais imaginou, não é o que sonhamos e nem planejamos no início de cada ano letivo, mas estamos tentando dar a volta por cima e fazendo malabarismo para tornar o ensino mais justo possível, tentando atingir o maior número de alunos possíveis e, assim, minimizar os prejuízos psicológicos e educacionais”.

Já a professora Tatiane Magalhães, do Centro de Educação Municipal “Profª Neyde Tonanni Marão”, acredita ser bastante difícil passar de forma completa o conteúdo para seus alunos durante esse período de pandemia. “Atualmente estamos realizando o trabalho a distância, e com a criança não há nada melhor que o trabalho de perto, porque precisamos ver e acompanhar a evolução do aluno dia a dia. Nada melhor que estar com os alunos em sala, por isso, acredito que o trabalho remoto para nós professores é algo frio, porque não estamos colhendo os frutos que colheríamos de forma presencial. É um desafio a cada dia, tanto emocional quanto prático com as novas tecnologias, mas é algo que fazemos com o maior amor pela educação e pelos nossos alunos”.

Se reinventar

Para a Simone da Silva Borim, professora do Centro de Educação Municipal “Prof. Valdir G. de Lima”, essa mudança mundial que a pandemia causou veio para nos dar três ensinamentos de transformação. “Ninguém iria imaginar que fossemos viver uma pandemia como essa, porém, ela veio para nos ensinar que podemos ser mais fortes e podemos nos tornar professores transformadores, que mesmo distante, estamos próximos dos nossos alunos e que a parceria entre a escola e a família é imprescindível para o sucesso da criança”.

Selma Bonfim, professora do Centro de Educação Municipal “Profª Maria Izabel M. de Oliveira”, também acredita que a pandemia trouxe vários desafios, mas o professor nasceu para se superar a cada dia. “No início do isolamento para nós professores foi algo bem impactante. Foram muitas preocupações, muitas dúvidas, com o tempo fomos entendendo e nos apoiando, pegando o que cada um tinha de bom para oferecer, para não deixar os nossos alunos e o ensino na mão. A cada dia estamos nos reinventando e aprendendo a nos abrir para novas possibilidades, e dessa forma, concluo dizendo à todos os professores que não foi e nem está sendo fácil, mas nós iremos superar esses desafios, porque professor nasceu para isso, para se superar a cada dia”.

A professora Andressa Marcela de Matos Ramos, que leciona no Centro de Educação Municipal “Benedita Alves de Oliveira”, relatou que o ensino/aprendizagem neste momento tem sido desafiador principalmente para alcançar as crianças que não possuem acesso a tecnologias. “Ser professora nesse tempo de pandemia tem sido um desafio muito grande, a gente se reinventa todos os dias tentando alcançá-los e permitir que o vínculo com a escola permaneça”.