Imagem mostra morador de Mirandópolis/SP pedindo para idosos irem embora; cidade tem mais de 10 casos suspeitos de coronavírus.

Um morador de Mirandópolis/SP resolveu vestir uma fantasia da Morte para ‘expulsar’ idosos que estão saindo de casa e frequentando as ruas do município durante a quarentena decretada pelo governo do estado para evitar novos contágios de coronavírus.

A cena inusitada chamou atenção de pessoas que passavam pela região central da cidade. Um vídeo gravado por um morador mostra o homem fantasiado.

Na imagem é possível vê-lo carregando uma foice de brinquedo em uma das mãos. Ele se aproxima de uma idosa, que está com uma máscara no rosto, e faz sinal para que ela vá embora.

Em seguida, o homem conversa com uma pessoa que não aparece na gravação. No entanto, é possível escutar o diálogo entre os dois. “Conscientizando só. É uma brincadeira consciente. Estou atrapalhando? Obrigado”, diz a ‘Morte’, que não teve a identidade revelada.

Até esta terça-feira (7), Mirandópolis registrava 11 casos suspeitos da doença Covid-19. Há uma morte sendo investigada. Trata-se de um homem de 66 anos que estava internado em um hospital particular.

FONTE: Informações | g1.globo.com