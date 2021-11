Homem troca nudes com jovem, cai em golpe e perde R$3 mil

Um homem de 37 anos registrou no Plantão Policial de Rio Preto, na noite da última quinta-feira (18), um boletim de ocorrência de estelionato após ter sido vítima do golpe dos nudes, às 12h35 do mesmo dia.

Segundo a vítima, um rapaz teria entrando em contato com ele pela rede social Facebook, sendo que pouco tempo depois os dois decidiram conversar pelo WhatsApp, aplicativo por onde o desconhecido passou a mandar fotos íntimas que não foram pedidas pela vítima, mas que também acabou enviando fotos.

Em certo momento a vítima perguntou a idade do rapaz, que de primeiro momento preferiu não responder, mas mais tarde acabou confessando ter 15 anos. Após a confissão uma segunda pessoa entrou em contato com a vítima e se identificou como sendo o pai do adolescente.

Durante a conversa o suposto pai informou que as conversas foram descobertas pela mãe do menor que acabou danificando objetos de sua casa e os aparelhos eletrônicos e por isso ele queria que a vítima o indenizasse dos danos depositando R$ 2 mil. O acordo foi negado pela vítima.

Mais tarde uma terceira pessoa entrou em contato se identificando como delegado e orientou a vítima a aceitar o acordo para evitar processos ou até mesmo um mandado de prisão. Assim, por medo, a vítima voltou a conversar com o pai do adolescente e, em seguida, depositou R$ 3 mil.

Após a transferência o homem notou que nenhum dos envolvidos voltou a falar com ele, percebendo então que havia caído em um golpe.

O caso, registrado como estelionato, será investigado pelo 3º Distrito Policial.

