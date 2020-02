Homem tenta trocar ‘nudes’ com garoto e é denunciado em Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O pai do menino se passou pelo garoto e conversou com o suspeito pelo aplicativo.

Um publicitário, pai de um garoto de 12 anos, procurou a Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP para denunciar um homem que tentou trocar fotos íntimas com o​ filho dele.

Segundo informações do boletim de ocorrência​​, o menino recebeu uma mensagem particular no Instagram.

O suspeito disse ao garoto que achava ele ‘’top’’ e queria conversar com ele por WhatsApp.​

O pai do garoto se passou pelo garoto e conversou com o homem pelo aplicativo.

O suspeito enviou fotos íntimas e falou sobre assuntos de conteúdo sexual.​ ​Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia vai apurar o caso.

FONTE: Informações | sbtinterior.com