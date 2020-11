Homem rouba sorveteria e tenta se esconder da polícia

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2), após roubar uma sorveteria e tentar se esconder da polícia, em Araçatuba (SP). O crime aconteceu no Jardim Jussarada, por volta de 19h50.

Segundo boletim de ocorrência, o homem entrou na sorveteria e, fingindo estar armado com uma faca, anunciou o roubo e levou R$ 206,00 do estabelecimento.

Em seguida, ele fugiu, mas a funcionária da sorveteria acionou a polícia e informou as características do criminoso. Com as informações, a polícia começou a fazer um patrulhamento na região e encontrou o homem em uma das ruas do bairro.

Ele ainda tentou fugir e se esconder em um matagal, mas foi detido e preso em flagrante.

Na delegacia, ele confessou o crime, mas negou ter uma faca e disse que fingiu ter uma para praticar o crime. A polícia, após pesquisa no sistema criminal, ainda constatou que o homem já tem passagem por roubo.

O homem seria levado para a Cadeia de Penápolis. No boletim de ocorrência não há a informação se o dinheiro foi recuperado.