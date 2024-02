Na noite desta segunda-feira, 12/02, Policiais Militares de Votuporanga estavam fazendo patrulhamento nas proximidades de um evento carnavalesco, quando foram acionados por seguranças do evento, que informaram sobre um indivíduo que estaria vendendo entorpecentes no local e passaram suas características físicas.

Ele foi localizado fazendo uma entrega à outro indivíduo. Na abordagem, foi encontrado com o suspeito, 39 comprimidos de Ecstasy, quatro porções de cocaína, um celular e R$ 115,00. O outro indivíduo que estava recebendo as drogas fugiu no meio da multidão.