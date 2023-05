Homem que cumpria pena em liberdade é flagrado vendendo drogas na zona Sul de Votuporanga

Um homem condenado pela Justiça de Votuporanga e que cumpria pena em liberdade foi pego, novamente, por tráfico de drogas. O flagrante da Polícia Militar, por meio da Força Tática, aconteceu anteontem na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, conhecida como favela do Matarazzo, na zona Sul da cidade.

De acordo com a ocorrência, a equipe viu o homem pela rua do bairro, em atitude suspeita. Devido a isso e ao seu histórico, ele foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrado 10 porções de maconha, seis porções de crack e outra porção de crack maior a ser fracionada, bem como certa quantia em dinheiro oriunda da traficância.

O indivíduo já é conhecido nos meios por conta do tráfico de drogas e onde foi constatado que ele cumpre medidas cautelares em liberdade, foi dada voz de prisão e apresentado na Central de Polícia Civil de Votuporanga, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Legenda: O homem foi flagrado por uma equipe da Força Tática com drogas, ele cumpria pena em liberdade

(Foto: Polícia Militar)