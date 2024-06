Homem perde R$ 755 mil após cair no golpe do falso funcionário do banco

A vítima é morador de Santa Adélia (SP) e só percebeu que tinha sido vítima de estelionato depois de transferir todo o dinheiro que tinha para outras contas. Um homem, de 47 anos, morador de Santa Adélia (SP) perdeu R$755,617 mil reais no golpe do falso funcionário do banco. O caso aconteceu na manhã de sábado (1). A vítima recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser funcionário do banco. Informou que a gerente da vítima estava sendo investigada por movimentações fraudulentas. Inclusive enviou um boletim de ocorrência que era falso e tinha detalhes sobre as possíveis fraudes. Em seguida o homem recebeu o telefonema de outra pessoa que dizia ser funcionário do setor de segurança da instituição financeira e orientou a vítima a transferir os investimentos dele para outra conta bancária. Durante o golpe, os estelionatários conseguiram convencer o homem a fazer transferências para outras oito contas desconhecidas. Ele só suspeitou que tinha caído no golpe quando enviou todos os rendimentos que tinha, totalizando R$755,617 mil. Ele procurou a Polícia Civil de Catanduva que já iniciou as investigações. O caso foi registrado com estelionato. G1