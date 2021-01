Homem não aceita fim do relacionamento e ateia fogo no carro da ex

Uma mulher de 42 anos foi ameaçada e teve o carro incendiado pelo ex nesta quarta-feira (27), no residencial Ana Célia, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teve união estável com o homem, de 37 anos, mas ele não aceita o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima foi até a casa do suspeito pegar algumas roupas. Após rejeitar as investidas do ex, o suspeito teria ficado irritado e quebrado diversas peças do carro dela com socos.

Em seguida, o homem pegou uma faca e atacou o veículo novamente. Não contente, ele incendiou o carro da vítima.

A mulher tentou apagar as chamas, mas ele ateou fogo novamente. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, que vai investigar o caso. O suspeito fugiu.

SBT Interior