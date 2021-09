Homem morre em acidente na Rodovia Euclides da Cunha em Santa Fé do Sul

Um capotamento registrado na manhã do último sábado, dia 18, tirou a vida de Rodrigo Bueno, 36 anos, na Rodovia SP 320 – “Euclides da Cunha” entre o Município de Três Fronteiras e Santa Rita d’Oeste, no KM 619.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima, que era contador na cidade de Santa Fé do Sul, transitava com o Corola, de cor Prata, no sentido Santa Fé do Sul a Santana da Ponte Pensa, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle e capotou, atravessando o canteiro central da pista, ficando imobilizado no via contrária.

A vítima foi atendida pelo SAMU no local do acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Rodrigo foi criado com a Família na Fazenda Almeida Prado, e se mudou para a cidade de Santa Fé do Sul para cursar Administração na Unifunec, e se formou em 2009, ele mantinha um escritório de contabilidade e tinha especialidade em contabilidade eleitoral. Ele era casado com Sheila Bueno e deixou três filhas.

