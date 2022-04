Homem morre após bater carro em caminhão ao dirigir na contramão na rodovia Marechal Rondon

Um homem de 31 anos morreu depois de bater o carro que dirigia de frente com um caminhão. O acidente foi na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP), na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro estava na contramão da rodovia, sentido Guararapes a Araçatuba, quando atingiu o caminhão.

O homem, que não teve a identidade informada pela polícia, morreu no local do acidente. O caminhoneiro não ficou ferido.