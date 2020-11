Homem foge de posto sem pagar e apanha de garotas de programa

S. J. do Rio Preto – Uma confusão envolvendo um homem, um posto de combustíveis e duas garotas de programa tem chamado atenção.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (19), na avenida Domingos Falavina, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem chegou no posto de combustíveis e pediu para o frentista abastecer o carro dele.

Neste momento, uma das garotas de programa estava do lado de fora do veículo, foi quando o homem acelerou com o bico de abastecimento engatado no tanque do carro.

O frentista e a garota de programa começaram a correr atrás do veículo. A outra garota que estava no carro, agrediu diversas vezes o homem na intenção que ele parasse.

O homem então parou o veículo e a outra garota de programa e o frentista do posto chegaram em seguida.

As duas mulheres passaram a agredir o homem. Elas fugiram antes da chegada da Polícia Militar.

O homem ligou para a mãe. Ela foi até o local e pagou pelo abastecimento.

Ela se comprometeu a pagar também os danos causados na bomba de combustíveis do posto.

SBT Interior