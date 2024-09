Homem fica gravemente ferido em acidente em estrada de terra em Votuporanga

Um homem sofreu ferimentos graves em um acidente ocorrido em uma estrada de terra que conecta a chamada “subida da morte” aos bairros Jardim Ferrarez e Pacaembu, em Votuporanga. O incidente, que aconteceu por volta das 17 horas desta quarta-feira, 4, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Votunews no local, o motorista de um veículo Gol colidiu violentamente com a traseira de uma camionete Hilux. O impacto foi tão intenso que o condutor do Gol ficou preso entre as ferragens do carro. A intervenção rápida dos Bombeiros foi crucial para retirar a vítima do veículo.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. O motorista da Hilux, por sua vez, não sofreu ferimentos. A Polícia Científica de Votuporanga investigará as causas do acidente.

Reportagem: www.votunews.com.br