A situação aconteceu em Olímpia (SP). A vítima foi socorrida por três policiais enquanto almoçava em um restaurante da cidade

Ao notarem a situação, clientes do estabelecimento pediram ajuda de três policiais militares que faziam patrulhamento nas proximidades do local. À TV TEM teve acesso a imagem da câmera de segurança do comércio que mostra o momento que os PMs chegam e, após uma manobra de desengasgo, conseguem salvar o homem. Apesar do susto a situação foi controlada rapidamente.