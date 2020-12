Homem é preso por posse de arma e caça a animais silvestres

A Polícia Ambiental durante patrulhamento de rotina na cidade de Urupês no dia 31 de outubro, em área rural da cidade, avistou um veículo Gol com duas pessoas durante a madrugada, por volta de 3h30 em atitude suspeita.

Ao solicitar para que os ocupantes parassem o veículo, os mesmos acabaram fugindo em alta velocidade para sentido Fazenda Palmeiras município de Marapoama e conseguiram fugir. Mas na fuga durante o percurso a equipe viu quando um dos ocupantes do veículo jogou um objeto pela janela e que o tal objeto era uma arma de fogo calibre 9.1 com munição, um cartucho deflagrado calibre 38 sendo arma apresentada ao Plantão Policial.

Nesta segunda-feira (7) em novo patrulhamento no município de Urupês os policiais abordaram o mesmo veículo em uma estrada de terra no distrito, proximidades de São João do Itaguaçu.

No momento da abordagem e revista do veículo Gol, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais ambientais, mas na consulta veicular foi constatado que o automóvel tinha um bloqueio pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no dia 31 de outubro.

Ao ser questionado pelos policiais o condutor confessou o fato na data de 31 de outubro, alegando que ele e o passageiro que estava no carro praticavam o crime de Caça de Animais Silvestres.

O condutor ainda confessou que quando foram surpreendidos pelos policiais naquela data, jogou a arma de fogo em meio à vegetação no intuito de despistar a equipe policial. A Polícia Ambiental fez deslocamento ao sitio onde mora o condutor e ainda encontrou mais uma arma de fogo com munições, uma espingarda sem marca aparente e numeração, 04 cartuchos estojos intactos dos calibres 32, 38 e 9.1, mais 06 cartuchos estojos deflagrados dos calibres 32, 38 e 36, um estojo deflagrado calibre 762 nato e duas espoletas para recarga.

O condutor, o veículo e as armas foram apresentados na Central de Flagrantes da cidade de Novo Horizonte, onde foi registrado boletim de ocorrência pelo delegado de plantão Ericson Salles Abufares, o condutor será indiciado pelo crime de Natureza Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições. O veículo ficou apreendido por conta da falta de licenciamento e pelo condutor não possuir CNH não ter permissão para dirigir.