Homem é preso pela PM com pistola 9 mm municiada em Votuporanga

Policiais militares da 3ª Companhia prenderam em flagrante uma pessoa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, a equipe policial identificou um veículo já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o Tráfico de Drogas e Porte de Arma. Após abordagem e busca pessoal, foi encontrada na cintura do condutor uma pistola 9 milímetros, municiada com 18 cartuchos intactos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência por Porte Ilegal de Arma de Fogo, permanecendo o criminoso à disposição da justiça, o armamento e seus apetrechos permaneceram apreendidos.

