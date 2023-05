Homem é preso e 3 menores apreendidos por tráfico

Um home foi preso e três menores foram apreendidos durante ocorrência policial realizada na madruga deste sábado, dia 13, no bairro Jardim Ubirajara em Fernandópolis.

Diante de diversas denúncias de trafico de drogas sendo realizada no campo de futebol do bairro, os policiais deslocaram até o local onde visualizaram uma movimentação de pessoas.

Uma mulher que estava próxima a entrada do campo foi abordada, enquanto outros dois perceberam a ação policial e fugiram, sendo identificados posteriormente. No campo foi localizado uma fração de tijolo de maconha.

Durante mais buscal por drogas, a central da policia militar informou que dois que fugiram teriam abandonado drogas, sendo então localizado mais seis porções de cocaína e eles acabaram detidos próximo a Escola Antônio Tanuri no mesmo bairro.

Eles acabaram revelaram o endereço do indivíduo que era responsável pela venda das drogas, que foi abordado na residência juntamente com outro menor fracionando e embalando as drogas.

Os PMs localizaram várias porções prontas, além de um tijolo de maconha inteiro, tesoura, faca, balança de precisão, R$ 207, 00 em dinheiro e mais dois celulares, possivelmente usados para o tráfico.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde os três menores foram apreendidos juntamente com as drogas e o indivíduo maior preso por tráfico